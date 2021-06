Esporte Acompanhe ao vivo a estreia de Palmas e TEC na fase de grupos da Série D 2021 Tocantinenses encaram equipes do Maranhão na primeira rodada do torneio nacional

O times tocantinenses iniciam neste domingo, 6, suas respectivas participações na fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D 2021. Palmas e Tocantinópolis fazem parte do Grupo A2 do torneio nacional e encaram times maranhenses nessa primeira rodada. Em Imperatriz, o Tricolor da Capital encara o Cavalo de Aço. Em Tocantinópolis, o Verdão do Norte recebe o...