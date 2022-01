Esporte Acidente que vitimou 6 pessoas completa um ano nesta segunda; investigações seguem em andamento Clube emitiu um comunicado informando que aguarda o relatório oficial que será emitido pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa)

Segunda-feira, 24, marcará um ano do acidente aéreo que vitimou quatro atletas do Palmas, Guilherme Noé, Lucas Praxedes, Marcus Molinari e Ranule Gomes, o presidente do clube, Lucas Meira e o comandante da aeronave Wagner Machado, que tinha mais de 30 anos de experiência na aviação. Segundo o reporte preliminar do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (...