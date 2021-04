Esporte Acidente aéreo do Palmas completa três meses e investigação segue aberta Cenipa não tem previsão para divulgar relatório sobre acidente que matou seis pessoas em janeiro; Clube informa que acompanha desdobramentos e que prestou apoio aos familiares das vítimas

Neste sábado, 24, o acidente aéreo que matou seis pessoas no Aeródromo da Associação Tocantinense de Aviação, no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional, completa três meses e a investigação sobre as causas da queda da aeronave não tem prazo para ser concluída. O avião que estava o presidente do Palmas, Lucas Meira, quatro atletas do time: Guilherme Noé, Ranule...