Redação Jornal do Tocantins

A edição 2023 da Copa Palmas de Ciclismo de Estrada definiu para 26 de março a data da segunda etapa da competição, iniciada dia 26 de fevereiro, e que está em sua 5ª edição. Para esta etapa o circuito da disputa está mantido na Avenida LO-4, no Parque dos Povos Indígenas, no centro-norte de Palmas, mesmo local de estreia. A prova será entre 7h30 e11h30.

Conforme a organização, a terceira etapa no dia 16 de abril, poderá ser disputada na região sul da capital.

Segundo o organizador, Vinícius Silva, a tabela de premiação está definida com o prêmio de R$ 300 para o primeiro colocado de cada categoria, open, master (acima de 40) e feminino. O segundo lugar ficará com R$ 200 e o terceiro de R$ 100. "Mas a premiação poderá aumentar de acordo com a quantidade de inscritos", prevê o organizador. O quarto e quinto colocado de cada categoria receberão medalhas.

As inscrições custam R$ 50 por etapa ou R$ 100 em pagamento antecipado pelas três etapas e são feitas pelo Whatsapp do organizador, no número (63) 98123-6765.

Na primeira etapa, Junio Cesar venceu a Open, com Samuel Marques em segundo e Geovan Araujo fechou o pódio.

Na única categoria feminina, Cristiana Gonçalves conquistou a liderança. A segunda é Mariane Hildenbtandt e Rafisa Teixeira completa o trio.

Na master, o líder é Alexandre Valverde, seguido por Alessandro Brum e Guilherme Loureiro.