Esporte Abel Ferreira valoriza disputa do Palmeiras pelo terceiro lugar do Mundial "Não era o que queríamos, mas é onde estamos", afirmou o técnico português

Abel Ferreira costuma repetir em suas entrevistas que um time deve ter 24 horas para festejar uma vitória ou lamentar uma derrota. Depois desse tempo, é o momento de seguir em frente. Ainda que a disputa do terceiro lugar do Mundial de Clubes da Fifa não fosse a meta inicial do treinador do Palmeiras, ele agora valoriza o duelo contra o Al Ahly (EGI) nesta quinta...