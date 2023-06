A Secretaria Estadual da Educação (Seduc) decidiu adira para a segunda quinzena de agosto as finais da 32ª edição dos Jogos Estudantis do Tocantins (JETs). A medida consta em memorando enviado pelo secretário da Educação Fábio Vaz para os superintendentes Regionais de Educação.

Conforme o documento, a mudança, oficialmente ocorre “por conta da reestruturação administrativa” do órgão.

A suspensão das finais permitirá que alunos ainda no ensino médio e inscritos no vestibular da Unitins, possam participar das duas atividades, consideradas importantes para estudantes do Ensino Médio.

As finais estavam marcadas para 19 a 30 de junho e coincidira com vestibular da Universidade Estadual do Tocantins marcado para o dia 25 de junho. Com a data coincidente, alunos/atletas que estão nas finais do JETs e se inscreveram para o vestibular precisariam fazer uma escolha entre as atividades.

A 32ª do JETs ocorre nas modalidades coletivas e individuais, com as categorias de 12 a 14 anos e 15 a 17 anos e os vencedores de cada regional vão disputar a etapa estadual de Araguaína.

De acordo com a secretaria estadual de educação, há 300 alunos participando do evento de nove unidades escolares do estado.

Em nota, a Unitins informa que as finais do Jets são para alunos que ainda estão cursando o ensino fundamental e médio, e que não impactariam no certame da Universidade. De acordo com o edital, a prova será aplicada nos municípios de Palmas e Paraíso do Tocantins, com 8 cursos distribuídos entre as duas cidades.