Esporte A quatro dias do início do Tocantinense, Palmas não tem atletas relacionados no BID em janeiro Presidente Allan Meira marcou data para anunciar decisão, mas se mantém em silêncio sobre eventual recuo do time

Com apenas quatro dias para o início do Campeonato Tocantinense de Futebol Profissional da 1ª Divisão, o Palmas Futebol e Regatas é o único time da tabela da Federação Tocantinense de Futebol (FT) ainda sem atletas relacionados no Boletim Informativo Diário (BID). Com base na tabela do Tocantinense, o Palmas tem estreia marcada para o próximo domingo, 29 de janeir...