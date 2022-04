Esporte 8ª edição do Rally Jalapão é confirmada e inscrições estão abertas No Tocantins, prova passará por Mateiros e São Felix do Tocantins no mês de junho. Prova é válida como etapa do Brasileiro

A oitava edição do tradicional Rally Jalapão, prova válida como etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country está confirmada. A competição que envolverá motos, UTVs, carros e quadriciclos terá largada e chegada em Luís Eduardo Magalhães no oeste baiano, passando por Mateiros (etapa 1) e São Felix (etapa 2), na região leste do Tocantins. As inscrições já est...