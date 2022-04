Esporte 6º Desafio Miracema MTB/XCM segue com inscrições abertas; prova será no dia 1º de maio Competidores serão desafiados em 13 categorias que contemplarão dois percursos com as distâncias de 57 e 82 km

Seguem abertas até às 21 horas do dia 28 de abril, as inscrições para o Desafio Miracema de MTB/XCM. A prova válida pela segunda etapa do Tocantinense da modalidade está prevista para o dia do trabalhador, em 1º de maio, com largada às 7h30, no Balneário Correntinho (na saída para Palmas), em Miracema do Tocantins, na região central do estado. Além de troféu...