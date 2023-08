A solidariedade e o esporte unidos em um único evento mostram que é possível unir diversão e responsabilidade social. Com a meta de arrecadar 100 toneladas de alimentos, a 6ª edição do Futebol Solidário, apoiada pelo Grupo Jaime Câmara, ocorrerá no sábado, 12, com times de ex-jogadores, artistas e políticos, em ação no Estádio Nilton Santos, a partir das 16 horas.

Para o diretor do Grupo Jaime Câmara no Tocantins, Paulo Caragelasco, o evento reúne dois grandes pilares que a empresa defende, como a solidariedade e a busca para melhorar a condição de vida da população mais carente.

“O Futebol Solidário já está na sexta edição e é uma ação consolidada que tem nosso apoio. A gente conta com a solidariedade das pessoas para poder alcançar a meta de 100 toneladas, e a gente poder impactar positivamente a vida das pessoas mais carentes.” afirma.

Paulo Caragelasco também destacou outras ações apoiadas pelo grupo. “Nós também desempenhamos outras ações no decorrer do ano, neste sentido. No final do ano nós temos a campanha do Natal Presente, tem o Canto Coral, todas também com a finalidade de arrecadar alimentos e conseguir melhorar a vida dos mais necessitados”

Para garantir a entrada, os interessados devem procurar uma das unidades do Quartetto Supermercados com 2 kg de alimentos não perecíveis e uma peça de roupa, em bom estado, para ter direito a um ingresso.

O evento beneficente visa a arrecadação de alimentos que serão destinados para a Apae, Família da Esperança, Meninas de Deus e Mesa Brasil - Sesc.

Entre as personalidades confirmadas estão Edmundo Animal, Romário, Felipe Maestro, Rogerinho R9, Tiririca, Popó, Alex Dias, Reinaldo, Esquerdinha, entre outros.

Além da partida solidária, a edição deste ano contará com diversas atividades. Instituições integrantes do Sistema S: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac), oferecerão serviços nas áreas de saúde, educação, lazer, segurança, empreendedorismo, pintura e tecnologia no local.

Quase 150 toneladas nas edições anteriores

Nas cinco primeiras edições, o Futebol Solidário arrecadou mais de 184 toneladas de alimentos não perecíveis que foram doados aos mais necessitados.

A última edição conseguiu reunir mais de 35 mil pessoas. A expectativa da 6ª edição é bater recorde e arrecadar 100 toneladas de alimentos não perecíveis. Além de se consolidar como o maior da história do Tocantins em Arrecadação de alimentos e roupas para doação.