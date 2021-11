Esporte 5º Futebol Solidário reúne campeões e personalidades no estádio Nilton Santos Alimentos não perecíveis arrecadados com os ingressos serão doados a famílias tocantinenses em situação de vulnerabilidade

O tempo fechado e a forte chuva que caiu na capital tocantinense na tarde deste sábado, 20, não impediu que o Estádio Nilton Santos fosse palco de mais uma edição do evento Futebol Solidário, que contou com a presença de diversos campeões do mundo da bola, políticos e personalidades da TV e da música no País. Em sua 5ª edição, entraram em campo Romário, herói do tet...