Esporte 3ª Etapa do Circuito Tocantinense de Futevôlei será em Araguaína Inscrições estão abertas e competição vai rolar nos dias 22 a 24 de outubro

Estão abertas as inscrições para a terceira etapa do Circuito Tocantinense de Futevôlei. O evento desembarcará pela primeira vez fora da Capital. Araguaína, no norte do Estado, será palco do evento nos dias 22 a 24 de outubro, na Arena Lucigol. Dessa vez, a competição contará com sete categorias, pois será incluída a categoria Master e as outras seis catego...