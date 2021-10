Esporte 17 gols em quatro jogos marcaram o feriado pela segunda rodada no Estadual Sub-20 Partida entre Capital e Palmas será realizada nesta quarta-feira

Quatro jogos marcaram o Campeonato Estadual Sub-20 nesta terça-feira,12. O estádio Resendão foi palco do clássico da região sul do Estado. O Castelo levou a melhor em cima do Gurupi por 4 a 3. Os gols do Castelo foram anotados por Bruno Cesar, Marcus Vinicius, Maycon Brendon e Pedro Henrique. O Camaleão do Sul diminuiu com dois gols do Léo e um do Wianky. Já o Novo...