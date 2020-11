Nesta terça-feira, 25, o 1º BPM (TO) entra em campo para encarar o São Paulo pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-17. O confronto será às 18 horas, em Cotia (SP) e terá transmissão ao vivo por plataforma usada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para transmitir seus jogos. Representante do Tocantins na competição nacional, o time treinou nesta segunda-feira, 23, em Osasco (SP).

De acordo com os protocolos sanitários da CBF jogadores e comissão técnica precisam passar por exames de Covid-19 antes dos jogos. Na delegação composta por 32 pessoas, entre jogadores, diretoria e comissão técnica, ninguém do elenco testou positivo para a doença.

Foram quase 20 dias de treinamento e o treinador Lucas Nunes avalia de forma positiva esse período. “Os 20 dias foram suficientes para iniciar esse entrosamento, para que os jogadores passassem a reconhecer as características uns dos outros e assim facilitar algumas situações dentro do campo.”, explicou o comandante.

O treinador ainda falou sobre as atividades realizadas durante esse período e como está o psicológico dos jogadores. “Nós temos muitas conversas com os garotos, explorando os desafios mentais desse grande jogo. Também exploramos as sessões de treino, tentando aproximar o máximo as situações que vamos vivenciar na partida durante o treino. Foram muitas as experiências vivenciadas nesse período, todas muito importantes! Tudo o que esses garotos vivenciaram foi em prol de se entenderem e prepararem melhor para esse jogo. A preparação incluiu alguns amistosos e atividades auxiliares/extra campo.”, explicou.

A primeira fase da Copa do Brasil Sub-17 é disputada em jogo único e em caso de empate a vaga será definida nos pênaltis.