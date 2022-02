Esporte Único duelo desta sexta-feira decidirá pela permanência da liderança ou mudança no topo da tabela Tigre pode se tornar líder se vencer o Capital, mas rubro-negro quer se manter no primeiro lugar

Capital e Interporto se enfrentam hoje às 16 horas, no estádio Nilton Santos, na briga pela liderança. O rubro-negro tem 12 pontos e o Tigre está na cola com 11. Se vencer em casa, o atual líder abre uma vantagem de quatro pontos e respira ainda mais aliviado na tabela do Campeonato Tocantinense. Segundo o treinador Givanildo Sales, o Capital terá apenas uma ba...