Esporte Última etapa do Tocantinense de Kart será neste sábado Prova no Kartódromo Rubens Barrichello reunirá oito categorias e mais de 30 pilotos

O Kartódromo Rubens Barrichello, em Palmas, será palco neste sábado, 12, da quarta e última etapa do Tocantinense de Kart. Além dos competidores do Tocantins, as disputas contarão com pilotos de Goiás. O campeonato é uma realização da Federação de Automobilismo do Tocantins (FAT), com a supervisão da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). A etapa ...