Esporte Última etapa do estadual de tênis de mesa define campeões neste sábado em Palmas Competição será no Colégio Ulbra, a partir das 13h40

A quarta e última etapa do Campeonato Estadual de Tênis de Mesa será realizada neste sábado, 12, às 13h40, no Colégio Ulbra, em Palmas. Por conta da pandemia de Covid-19, a Federação Tocantinense de Tênis de Mesa (FTTM) não realizou este ano a mesma quantidade de etapas que foram disputadas em 2019. Com a última etapa neste sábado, a FTTM fecha o ano de 202...