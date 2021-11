Esporte Última etapa do Circuito Tocantinense de Futevôlei reunirá atletas em nove categorias Competição em Palmas contará com uma média de 150 duplas

Vai ter muita bola para o alto neste fim de semana. Começa a partir desta sexta-feira,26, a quarta e última etapa do Circuito Tocantinense de Futevôlei. As disputas serão realizadas até domingo, 28, no Sesi Esporte, na avenida Teotônio Segurado, em Palmas. A terceira etapa foi realizada na Arena Lucigol, em Araguaína, na região norte do Tocantins e reuniu cerca ...