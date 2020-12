Após o fim da 5ª etapa do Circuito Tocantinense de Futevôlei, os atletas já se preparam para o final da temporada 2021 e no próximo sábado, 12, disputam a etapa dos campeões. De acordo com a Federação Tocantinense de Futevôlei (FTFV), os jogadores que irão disputar a última competição do ano foram selecionados através dos rankings de cada categoria (Série A, Série B, Série C e Iniciante).

Em 2019, a FTFV realizou seis etapas da competição e a expectativa para 2020 era que esse número fosse maior, mas por conta da pandemia de Covid-19 o número ficará igual. Até aqui, os seguintes locais receberam os jogos do circuito este ano: 1ª Etapa do Dona Maria Beach, 2ª Etapa Arena Dubai, 3ª Arenas GYN e Show de Bola, 4ª Etapa Arenas Dubai e GYN e 5ª Etapa Arena GYN. A federação ainda não confirmou o local que será disputada a etapa dos campeões.

O presidente da FTFV, Leonel Augusto, explicou que a etapa final do circuito é apenas para os melhores colocados nas categorias: Série A, Série B, Série C e Iniciantes. O resultado dessa etapa segue a mesma pontuação das anteriores e não necessariamente os vencedores dessa etapa ficaram com o título estadual, pois vai depender dos pontos que conseguiram e que serão somados aqueles que já obtiveram nas etapas anteriores.

Sobre a categoria Misto, que foi disputada nas cinco etapas passadas, Leonel Augusto disse que a campeã já ficou definida na 5ª etapa e por isso a categoria não aparece entre as que serão disputadas na etapa dos campeões. Através do Instagram, a FTFV confirmou que Mailde de Souza ficou com o título estadual da categoria Misto pela segunda vez.

Campeões

Segundo informou o presidente da federação, a etapa dos campeões não terá premiação em dinheiro e o valor da taxa de inscrição será simbólico. Estarão na disputa pela Série A: Juninho DNO (870), Marcelinho (870), Clay (770), Juninho Dubai (770), Yan (700), Rodrigo (580), Leivas (570), Admael (510), Polielder (510) e Luciano (500).

Na Série B são 8 duplas que devem ser formadas através dos 16 nomes: Sérgio (1150), João Guilherme (1120), Júnior (1120), Danilo (1020), Tripa (730), Allan (620), Júnior LEM (480) Rafael (440), Cristian (400), Lipe (400), Warlon (380), Willian (370), Gleisin (360), Lulu (330), Orlando (300), Maranhão (280)

A mesma lógica na Série B será aplicada na Série C. Estão na disputa pelo título da categoria: Orlando (1200), Caic (880), Willian (880), Oliveira (800), Marcolino (540), Victor (540), Mir (480), Lekinha (470), Gabriel Félix (470), Fabiano (450), Lucigol (440), Mateus Piki (430), Mateus Manin (420), Roberval (400), Guilherme Bambu (400) e Guaru (370).

A categoria Iniciante também terá 16 nomes na etapa dos campeões e de acordo com o ranking, são eles: Guilherme (1040), Vinícius (1040), Sandro (920), Gabriel Ramos (680), Diego Ariel 660, Norbeth (610), Gustavo PEQUI (600), Cristalândia (560), Cristian (540), Gean (520), João Pedro mirace (470), Antônio Carlos (430), Manin (430), Airton (390), Dudu miracema (370) e Arlindo (320).