Esporte Ônibus com atletas do Tocantins a caminho de Brasília tomba na madrugada desta segunda De acordo com o presidente da Delegação do Tocantins, Alfredo Sosa Zamura, que também estava, no ônibus no momento do acidente chovia bastante e a pista estava escorregadia

Um ônibus com 24 atletas do Tocantins tombou na madrugada desta segunda-feira, 11, entre Silvanópolis e Santa Rosa, sudeste do Estado. Segundo a Delegação do Tocantins, os esportistas estavam a caminho de Brasília (DF) para participarem dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs). Um professor de karatê com ferimentos foi encaminhado para o Hospital Regional de Porto N...