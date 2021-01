Esporte Éverton marca no final, e Grêmio arranca empate com Atlético-MG Agora, o Grêmio chega a três empates seguidos e acumula 51 pontos. O Atlético-MG soma 54

O Grêmio arrancou empate com Atlético-MG por 1 a 1, nesta quarta (20), em Porto Alegre. O time de Jorge Sampaoli vencia o duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro até os 37 minutos do segundo tempo e era melhor no confronto. O placar, no entanto, é ruim para ambos, que deixam escapar a chance de encostar no topo da tabela. Hyoran, de pênalti no ...