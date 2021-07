Uma vitória em casa por 2 a 1, com direito ao seu primeiro gol no profissional. O duelo contra o Moto Club (MA), válido pela oitava rodada do Brasileiro Série D, ficará marcado na memória de Isaac Alves. O feito do jovem atleta veio aos 22 minutos do primeiro tempo.

“É uma sensação que não dá para explicar, fico muito feliz em poder ajudar a equipe com um gol que pode nos ajudar a restabelecer na competição, e que vai ficar guardado para sempre como meu primeiro gol como profissional”, disse o jogador. Isaac acredita que essa convivência com os atletas mais experientes e a oportunidade de estar atuando em uma Série D, será determinante na sua evolução enquanto atleta. “Não é fácil jogar uma competição nacional com apenas 18 anos, mas estou ao lado de pessoas muito experientes como Tchô, Ryan e Marquinhos, que vêm me ajudando sempre nos treinamentos e jogos”, acrescentou.

O elenco do tricolor tem ainda outras peças oriundas da base, como Walber, Wenis, Marley, Kanon, Lucas Eduardo, Matheus Silva, João Bernardo e Grilo. Recentemente, o clube anunciou que três atletas foram efetivamente incorporados na equipe profissional: Allan Cristian, Kaio Fernandes e Luiz Fernando.

Vale lembrar que os jogadores João Vitor Leite, Felipe Boro, Mateus Silva, Gustavo, Zé Elias e Ygor Sousa que iniciaram na base do Palmas e que atuaram na Série D 2020, hoje estão em clubes do futebol baiano.

Série D

O elenco fez um treino físico leve de recuperação na tarde desta segunda-feira,26. Já os jogadores que atuaram poucos minutos, ou não atuaram na rodada de abertura do segundo turno da quarta divisão nacional, fizeram uma atividade técnica mais intensa. O Palmas tem agora 7 pontos e está na sétima colocação. São duas vitórias, um empate e 5 derrotas.

O próximo desafio do Palmas será diante do Paragominas (PA), no domingo, 1º, às 16h, na Arena Verde. No confronto contra o time paraense no primeiro turno, em Palmas, as equipes ficaram no 0 a 0.

No desafio pela nona rodada, Paulo Caroço não poderá contar com Matheus Destro que levou o terceiro amarelo e cumprirá suspensão automática. O lateral-esquerdo deve ser substituído por Bombado. Já o zagueiro Gabriel Ventura segue no departamento médico do clube, em tratamento por lesão e deve permanecer fora por pelo menos mais dois jogos. Por outro lado, a equipe deve ter o retorno de Marquinhos (volante), que foi poupado do duelo contra o Moto Club, após sentir um desconforto na semana passada.