Esporte 'É preciso resiliência', diz Pato sobre eliminação no Paulista Com a eliminação para o Mirassol, o São Paulo ficou na sexta posição do Paulista

Alexandre Pato expressou, na noite desta quinta (30), sua tristeza com a eliminação do São Paulo na fase de quartas de final do Campeonato Paulista, com a derrota por 3 a 2 para o Mirassol. Em um post nas redes sociais, ele disse que é necessário "reconhecer os erros" e ter "resiliência" para que a equipe volte mais forte. "Nem sempre as coisas acontecem conforme nó...