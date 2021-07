Último campeão mundial de surfe, em 2019, Italo Ferreira comemorou muito a conquista inédita, mas sempre deixou claro que não pretendia parar ali. Em 2020, o potiguar já queria o bicampeonato da WSL (World Surf League) e se planejava para perseguir a medalha olímpica na estreia do esporte nos Jogos.

A pandemia da Covid-19 adiou os dois planos em um ano, mas não freou suas ambições. Finalmente em Tóquio-2020 para inaugurar a história do surfe nas Olimpíadas, ele saiu do mar de Tsurigasaki (Japão) nesta terça (27) com o direito de colocar no peito a medalha de ouro.

Na entrevista após o ouro, o surfista se emocionou ao lembrar a avó e o feito. "Eu só queria que minha avó estivesse viva para ver isso", disse, antes de completar: "Meu nome está escrito na história do surfe".

​Na decisão, em que viu sua prancha quebrar na primeira manobra, Italo se recuperou e derrotou o japonês Kanoa Igarashi, algoz de Gabriel Medina nas semifinais e que evitou um confronto nacional na decisão. Medina perdeu o bronze contra Owen Wright.

"Competir por tudo é um pouco de ambição também, um desejo que é muito grande e por isso que eu não parei até hoje. Quando eu chegar lá, no fim das competições, vou ver o quanto me dediquei e fazer valer a pena todo o esforço", Italo disse ao jornal Folha de S.Paulo em outubro do ano passado, com o circuito mundial paralisado pelo coronavírus.

Após seis etapas da WSL em 2021, ele é o segundo colocado do ranking, atrás apenas de Medina, que lidera disparado. Neste ano, o campeão será definido após um "mata-mata" com os cinco melhores depois de oito etapas.

Competindo em quatro etapas consecutivas na Austrália e uma nos EUA, ele passou cerca de quatro meses longe de sua casa, em Baía Formosa (RN). Portanto, antes de embarcar ao Japão, fincou os pés na cidade para recuperar as energias e passar tempo com a família e amigos. Também queria poder surfar o dia inteiro sem pressão, conforme contou pouco antes de embarcar.

As condições do mar em Tsurigasaki costumam ser parecidas com as de Baía Formosa, e ele tentaria tirar a vantagem que pudesse desse fator para realizar o que na sua cabeça já se desenhava.

"Penso muito na Olimpíada, imagino como pode ser se eu conseguir alcançar o que eu quero. Fico sonhando, mas vivo muito no presente. Tem ansiedade, mas tem tranquilidade também, muita confiança. Poxa, acho que estou preparado", disse.

Preocupação dos surfistas, as ondas na praia localizada a cerca de 100 km de Tóquio, na cidade de Ichinomiya, província de Chiba, contrariaram as expectativas iniciais e estavam grandes nesta terça. Os competidores inclusive conseguiram altas notas em aéreos.

O dia começou com tempo fechado, chuva e vento forte no local, mas o sol abriu a partir do fim da manhã. A previsão de que uma tempestade tropical pudesse atrapalhar o andamento das competições fez com que as finais, que ocorreriam na quarta (28), acabassem antecipadas em um dia.