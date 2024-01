Estão definidos os árbitros da primeira rodada do Campeonato Tocantinense de Futebol. A competição iniciará neste sábado, 27, e a Comissão Estadual de Arbitragem (CEAF) divulgou a lista com os nomes dos juízes e auxiliares que atuarão nos primeiros jogos.

Os árbitros designados para apitar o confronto do União Atlético contra o Bela vista, no sábado, 27, que ocorrerá no Estádio Mirandão, em Araguaína, às 16h, serão: Maurício Oliveira, como juiz, Fábio Pereira e Cipriano Sousa, como assistentes e Laelton Martins como quarto árbitro.

No mesmo dia e horário, no Estádio Nilton Santos, em Palmas, o Batalhão jogará com o Tocantinópolis sob o apito de Alisson Furtado, com assistência de Fernando Gomes e Alvani Nunes. Whychards Gryecco atuará como quarto árbitro.

No terceiro jogo, na terça-feira, 30, em que o Araguaína enfrentará o Capital em casa, no Estádio Mirandão, a partir das 19h30, os responsáveis pela partida serão o juiz Marcos Mateus, com assistência de Washington Monteiro e Eduardo Cadore, o quarto árbitro ficará por conta de Fernando Henrique.

A primeira rodada do campeonato se encerra na quarta-feira, 31, Gurupi recebe o Tocantins no Rezendão, às 19h30 com arbitragem de Tarcísio Matos e assistência de Natal Júnior e Pedro Pereira. Dagoberto Modesto será o quarto árbitro