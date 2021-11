Esporte Árbitros do Tocantins são convocados para partida da Série B Alisson Furtado, Fábio pereira e Cipriano Sousa atuarão no duelo entre Brasil de Pelotas (RS) e Botafogo (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu um comunicado esta semana de substituição de árbitro no duelo entre Brasil de Pelotas (RS) e Botafogo (RJ). A partida é válida pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Por ser do estado de um time que disputa o título, o árbitro José Mendonça da Silva Junior (PR) não atuará na partida, dando lugar ao árbitro d...