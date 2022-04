Esporte Árbitros do quadro da CBF comandarão o duelo entre Tocantinópolis e Interporto Alisson Sidnei Furtado será o árbitro principal da decisão do Campeonato Tocantinense

A Federação Tocantinense de Futebol (FTF), por meio da Comissão Estadual de Arbitragem (CEAF), divulgou esta semana a relação dos profissionais do quadro de arbitragem que comandará a decisão do Campeonato Tocantinense “Taça Osmar Barbosa”, no próximo domingo,10. O experiente Alisson Sidnei Furtado (Palmas), de 35 anos, será o árbitro principal. Fábio Pereira (Araguatins) e...