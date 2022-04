Esporte Árbitro do Mato Grosso do Sul e trio tocantinense formam a arbitragem de TEC x Pacajus-CE Equipes se enfrentam no próximo sábado, no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis

O árbitro Renan Novaes Insabral, do Mato Grosso do Sul, vai comandar a arbitragem do duelo entre Tocantinópolis e Pacajus-CE pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série D. A partida está prevista para este sábado, 30, às 16 horas, no estádio Ribeirão. A equipe de arbitragem é formada por um trio do Tocantins. Samuel Smith Nobrega Silva (1) e Washin...