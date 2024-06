O árbitro mineiro Daniel da Cunha Oliveira Filho, de 25 anos, vai comandar Mixto-MT e Capital, pela última rodada do 1º turno do Brasileiro Série D. As equipes se enfrentam, neste sábado, às 18h, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

Daniel da Cunha vai trabalhar ao lado de Carlos Eduardo Ribeiro Santos (assistente 1) e Renan Antônio Angelim Rodrigues (assistente 2). Eleniel Benedito da Silva será o quarto árbitro. Os três profissionais são de Mato Grosso.

Daniel da Cunha faz parte do quadro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desde 2023. São vários jogos na carreira como quarto árbitro e árbitro central. Em 2024, o profissional já atuou em dois jogos da Série D, um da Série C (quarto árbitro) e um da Série B (quarto árbitro) - Veja histórico aqui.

Mixto (MT) x Capital

Capital-TO volta a campo em busca da reabilitação após sofrer quatro derrotas seguidas e precisa reagir para seguir sonhando com a classificação.

A partida marca a estreia do técnico Jairo Nascimento, que foi anunciado na última terça-feira para substituir Givanildo Sales. Em quinto com sete pontos, o Mixto (MT) tenta a segunda vitória em seus domínios para ‘flertar’ com o G-4 do Grupo A5.