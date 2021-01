Economia WhatsApp amplia segurança para versão web com bloqueio biométrico Serão oferecidos opções via impressão digital e reconhecimento facial

O WhatsApp anunciou na quinta-feira (28) que vai reforçar a segurança do aplicativo para quem acessa via desktop com a opção de desbloqueio biométrico. A atualização adiciona uma camada de segurança à ferramenta, já que o procedimento requisita mais informações do usuário, como a digital ou o rosto, o que dificulta o acesso por terceiros. Com a função ativada via...