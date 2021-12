Economia Wanderlei Barbosa derruba alíquota de ICMS de proteína animal a frigoríficos imposta por Carlesse Medida provisória editada pelo Executivo muda o programa Proindústria e baixa alíquota de ICMS de 3,5% para 1%

Medida Provisória de nº 28, editada pelo governador interino Wanderlei Barbosa (sem partido) derruba a alíquota de 3,5% do ICMS para o setor frigorífico de abate de bovinos para 1%. A mudança é apontada nos bastidores como uma das razões para a saída do ex-secretário da Fazenda Paulo Antenor, que não concordava com a mudança, e deixou o cargo no início d...