Economia Wanderlei Barbosa anuncia censo empresarial para implantar carga tributária “humanizada” Governador interino disse ter encomendado o estudo à Secretaria da Fazenda e que anunciará uma economista como titular da pasta na terça-feira

O governador interino do Tocantins Wanderlei Barbosa (sem partido) discutiu com técnicos da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e quer realizar um censo empresarial do Estado, de acordo com a afirmação do gestor, ao Jornal do Tocantins neste sábado, 18. “O Estado quer adotar uma política fiscal humanizada e, para embasar essa tomada de decisão, vamos realizar um censo ...