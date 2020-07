Economia Voos entre Araguaína e Brasília retornam no próximo domingo Operação estava suspendida devido à pandemia da Covid-19

Os voos entre Araguaína e Brasília retornarão no próximo domingo, 12, conforme divulgou a Prefeitura de Araguaína. As operações do trajeto, que tem durão estimada de 2h30, estavam suspensas devido à pandemia da Covid-19 e os voos são vendidos pela Gol, que detém autorização para pouso e decolagem em Brasília, e operados com aviões da Passaredo por meio de parceria e...