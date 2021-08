Economia Volume de serviços avança em 23 Unidades da Federação, mas no Tocantins sofre retração Juntamente com a Bahia e o Mato Grosso, integra a relação dos únicos estados que apresentaram queda

Levantamento divulgado nesta quinta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que em junho, o volume de serviços no país cresceu em 23 das 27 Unidades da Federação, comparado com o mês anterior. No entanto, o Tocantins está entre os estados que apresentaram queda. Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). Em junho,...