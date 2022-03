Economia Volume de chuvas em março beneficia cultivos de verão no Tocantins, aponta Conab De acordo com a Companhia, em todos os estados do Matopiba, região que integra ainda, Maranhão, Piauí e Bahia, o clima tem beneficiado as lavouras

O comportamento do Índice de Vegetação expressa o bom desempenho da primeira safra na região do Matopiba, que inclui os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. As informações são do Boletim de Monitoramento Agrícola (BMA), publicado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O estudo é desenvolvido em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet),o G...