Redação Jornal do Tocantins Wanderley de Faria

A Volkswagen vai investir R$ 3 bilhões em sua fábrica de São José dos Pinhais (Paraná) para produção de uma nova picape da marca e também do seu sedã Novo Virtus, que já é fabricado na unidade Anchieta, em São Bernardo do Campo (São Paulo). A picape, cujo primeiro nome anunciado foi Tarok, deverá ter sistema híbrido flex.

Para tanto, serão investidos R$ 3 bilhões na fábrica paranaense. O aporte regional é parte do investimento de R$ 16 bilhões da Volkswagen até 2028. Além disso, a montadora investirá R$ 11,7 milhões em projetos de saúde e qualificação profissional no Estado como contrapartida do Programa Paraná Competitivo.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (17) pelo CEO da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom, durante evento que celebrou os 25 anos da fábrica da Volkswagen e Audi no Paraná e os mais de 3 milhões de veículos produzidos na unidade. A unidade da Volkswagen em São José dos Pinhais também produz o SUV T-Cross e os utilitários de luxo Q3 e Q3.

Novo Virtus

O Virtus já soma mais de 245 mil unidades vendidas, sendo mais de 186 mil entregues aos clientes brasileiros e mais de 59 mil exportadas para 13 mercados da América Latina: Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Curaçao, Equador, Guatemala, México, Panamá, Paraguai, Peru, St Maarten e Uruguai.

Em 2023, o sedã foi totalmente reformulado em conforto, tecnologia, sofisticação e recebeu o nome Novo Virtus, com novo design mais imponente e iluminação 100% em LED. O Novo Virtus é o único modelo da linha Volkswagen, e também o único de seu segmento, que conta com três opções de motorização: 170 TSI, 200 TSI e 250 TSI.