Economia Volkswagen aumenta acordo para PDV e reduz reajuste em nova negociação Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a empresa alega ter atualmente um excedente de cerca de 2.350 trabalhadores

Os trabalhadores da Volkswagen em São Bernardo do Campo aprovaram nesta terça-feira (14) um novo acordo com a montadora para evitar demissões na fábrica do ABC. O PDV (Programa de Demissão Voluntária) passa a oferecer entre 35 e 45 salários para quem decidir pela adesão. O plano anterior previa entre 25 e 35 salários. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a e...