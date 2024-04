Economia Vestibular do IFTO abre inscrições para vagas dos cursos técnicos e superiores São 350 vagas para os campus de Araguatins, Araguaína, Palmas e Porto Nacional. Inscrições abrem nesta segunda-feira (29)

O Instituto Federal do Tocantins (IFTO), está com inscrições abertas nesta segunda-feira (29), para o vestibular dos cursos técnicos e superiores. São ofertadas 350 vagas para os campus de Araguatins, Araguaína, Palmas e Porto Nacional. As inscrições seguem abertas até dia 26 de maio, pelo site da IFTO. Ao todo são 120 vagas para cursos técnicos e 230 vagas ...