Economia Vestibular da Unitins está com inscrições abertas para 160 vagas em Palmas e Paraíso O período de inscrição segue até 5 de junho. A taxa para participar do processo seletivo é de R$ 120

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) está com inscrições abertas nesta terça-feira (30), para o vestibular 2024/2 com 160 vagas para os campi Palmas e Paraíso do Tocantins. As inscrições seguem abertas até dia 5 de junho. O candidato pode solicitar a isenção da taxa de inscrição até o dia 3 de maio. A taxa para o processo seletivo é de R$ 120...