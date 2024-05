Economia Vendedores ambulantes podem se inscrever para trabalhar na festa de aniversário Palmas Candidatos têm até sexta-feira (10) para realizar as inscrições pela Casa do Empreendedor, na quadra 104 norte

Os vendedores ambulantes interessados em participar do 35ª aniversário de Palmas já podem se inscrever. São cerca de 20 vagas para barracas de bebidas e comida. As inscrições abrem nesta terça-feira (7) e vão até a próxima sexta-feira (10). Ainda está previsto para acontecer o show na véspera do aniversário da capital, no dia 19 de maio, e conta com...