Economia Vendas no mês do Natal caem 6,1% e varejo fecha ano abaixo da expectativa Crescimento foi de 1,2% no ano, diz IBGE; analistas esperavam alta de 5,5%

O varejo brasileiro terminou 2020 com crescimento de 1,2% nas vendas, mesmo com o impacto da Covid-19, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira (10). O dado, no entanto, veio abaixo da expectativa do mercado, que esperava que o setor encerrasse o ano com alta de 5,5%, segundo analistas ouvidos pela Bloomberg, O resultado f...