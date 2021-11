Economia Vendas na Black Friday devem cair pela primeira vez em cinco anos A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), espera que as vendas cheguem a R$ 3,93 bilhões no país

As vendas da promoção Black Friday devem apresentar neste ano a primeira queda, desde 2016, se for descontada a inflação acumulada em 12 meses. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o dia de promoções, marcado para 26 de novembro, deve ter um recuo de 6,5% em relação ao ano passado. A CNC espera que as vendas chegue...