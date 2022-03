Economia Vendas do varejo crescem nas 15 das 27 unidades da federação em janeiro; no TO variação chega a 0,8% Por outro lado, na comparação interanual, o comércio varejista no Tocantins caiu 1%

O volume de vendas do comércio varejista no Tocantins cresceu 0,8% em janeiro, na comparação com o mês anterior, mesma média apresentada no país. No entanto, na comparação interanual, o varejo no estado caiu 1%.Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). A pesquisa destaca ainda que no...