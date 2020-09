Economia Vendas do e-commerce caem 9,15% em agosto ante julho O e-commerce tem amparado os estabelecimentos a manterem algum nível de faturamento durante a crise de saúde

Em alta desde o início da pandemia de coronavírus, as vendas on-line tiveram queda de 9,15% em agosto na comparação com julho, segundo dados do índice MCC-ENET, desenvolvido pelo Comitê de Métricas da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net) em parceria com o Movimento Compre & Confie. O e-commerce no Brasil registrou recorde de crescimento no fat...