Economia Vendas do comércio varejista crescem 9,4 % no Tocantins em julho Levantamento feito mensalmente investiga dentre alguns fatores, a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o varejo

Pesquisa Mensal de Comércio divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), traz indicadores do volume de vendas do comércio varejista, segundo as Unidades da Federação. Em julho de 2021, o volume de vendas deste tipo de comércio no Tocantins aumentou 9,4%, frente a junho, na série com ajuste sazonal. O Comércio varejista inclui venda ...