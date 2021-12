Economia Vendas do comércio no Tocantins crescem 1,1 % em outubro, na comparação com setembro Por outro lado, os índices interanuais, apontam que o comércio varejista no Estado caiu 3,3% frente a mesmo período de 2020

Indicadores do volume de vendas do comércio varejista, segundo as Unidades da Federação, mostram que em outubro no Tocantins houve uma variação de 1,1 %, tendo como base o mês imediatamente anterior. Nos meses que antecederam, apresentaram-se taxas negativas, sendo -6,8 % em agosto e -3,0 % no mês de setembro. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada n...