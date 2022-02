Economia Vendas caem em 19 estados e crescem em oito, com variação positiva de 1,3% no Tocantins, diz IBGE Estado também teve percentual crescente na comparação anual, com 10,9%

Em dezembro de 2021, o volume de vendas do comércio varejista nacional variou -0,1%, na série com ajuste sazonal, frente a novembro, conforme a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta quarta-feira, 9. Das 27 unidades federativas, 19 tiveram resultados negativos na taxa de venda e oito positivos, com destaque para o Tocantins. O Tocant...