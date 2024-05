Economia Veja quem são os ganhadores dos prêmios de R$ 10 mil e de R$ 500 da nota palmense premiada Com um total de 10.958 cupons convertidos, o programa contemplou 31 ganhadores. Prazo solicitação do recebimento do prêmio é de 90 dias

O primeiro sorteado no Programa Nota Palmense Premiada recebeu o prêmio máximo de R$ 10 mil. Do 2° ao 31° lugar, cada um ganhou R$ 500. Veja a lista dos contemplados aqui. Segundo a Prefeitura de Palmas, o programa contemplou 31 ganhadores no último sábado (18).