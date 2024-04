Economia Veja o que abre e fecha no feriado do Dia do Trabalho em Palmas No Brasil, o Dia 1º de maio é oficialmente considerado feriado nacional

Nesta quarta-feira (1º) começa o mês de maio que já chega com a celebração do Dia do Trabalho. A data é dedicada a reconhecer a contribuição vital dos trabalhadores para a construção da sociedade. Como o dia é feriado nacional, o comércio e serviços podem estar fechados ou sofrer alteração no atendimento. O JTo fez uma lista com o que abre e fecha em Palmas. Confir...