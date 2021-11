O governo federal ainda não divulgou um canal oficial para consultar quem vai receber o Auxílio Brasil. Entretanto, quem está cadastrado no Bolsa Família pode confirmar se vai ter direito ao novo benefício por meio dos canais de atendimento da Caixa Econômica Federal, que é o banco responsável pelo pagamento.

A consulta pode ser feita pelo aplicativo Caixa Tem, nos terminais de autoatendimento, nas lotéricas, nas agências e em correspondentes Caixa Aqui. As famílias também podem verificar a situação pelo Atendimento Caixa ao Cidadão, pelo telefone 111.

Para verificar se vai receber e qual será o valor, o beneficiário deve ter em mãos o número do CPF ou do NIS (Número de Identificação Social). No caso do Caixa Tem, se a pessoa já tem cadastro, basta acessar o aplicativo com o número do CPF e senha. Caso contrário, é necessário se cadastrar.

O Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família, começa a ser pago na quarta-feira, 17. Portanto, a expectativa é que o governo federal libere a consulta, por meio do antigo aplicativo do Bolsa Família ou pelo telefone 121, do Ministério da Cidadania, ao programa nesta semana.

Segundo a Caixa, um aplicativo próprio do novo benefício também deve começar a funcionar nos próximos dias. O cidadão precisa ficar atento e aguardar a divulgação oficial, uma vez que as lojas do Android e do iOS estão com aplicativos chamados 'Auxílio Brasil', mas que não são oficiais.

Novas inclusões

As famílias que atendem aos requisitos para receber o Auxílio Brasil devem estar cadastradas no CadÚnico para tentar receber a grana. A partir disso, o Ministério da Cidadania vai selecionar novos beneficiários para o programa mensalmente.

Se o cidadão atende aos requisitos, deve manter os dados do CadÚnico atualizados para poder receber as parcelas. Da mesma maneira, a pasta avalia todos os meses quais beneficiários deixaram de atender os critérios e não vão mais ter direito ao pagamento.

Apesar de ser pré-requisito para o novo programa social, a inscrição no CadÚnico não representa garantia de que vai receber o benefício, indica apenas que a família está incluída em uma lista de espera. Após o fim do auxílio emergencial neste mês, pelo menos 22 milhões de pessoas estão sem benefício algum.

O que se sabe até agora

O novo auxílio prevê o pagamento de seis benefícios. Além da renda básica (de R$ 65 ou R$ 130 por pessoa, dependendo da composição familiar), é possível que cada família receba benefícios complementares, que variam entre R$ 100 e R$ 200.

Quem já recebe o Bolsa Família está incluído automaticamente no Auxílio Brasil e começa a receber na quarta, seguindo o mesmo calendário do programa antigo. Isso significa que primeiro recebem os beneficiários com NIS final 1, na quinta-feira (18), recebem aqueles com NIS final 2, e assim sucessivamente.

Ainda que o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) tenha prometido um benefício de pelo menos R$ 400, segundo o Ministério da Cidadania, o valor médio passará para R$ 217,18 no Auxílio Brasil. No Bolsa Família, esse valor era de R$ 184,30, ou seja, reajuste médio de 17%.

